В ДТП на трассе в Прикамье пострадал 4-летний ребенок

СЕГОДНЯ 07:44 2019-06-10T07:45:49+03:00

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В воскресенье, 9 июня, на трассе Пермь-Усть-Качка произошло ДТП, в котором пострадал 4-летний пассажир. По предварительной информации, иномарка «Чери» превысила допустимую скорость и столкнулась с «Ладой»

- На 25 км трассы водитель 1962 года рождения, управляя автомобилем «Чери», не выдержал безопасную скорость движения и допустил столкновение с ВАЗ-21104, который двигался в попутном направлении, - сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю.

Малыш получил ушиб лица. Ему назначили амбулаторное лечение. Установлено, что водитель иномарки ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства автоаварии.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми машина такси влетела в столб. Рано утром в понедельник, 10 июня, на улице шоссе Космонавтов произошло ДТП с участием автомобиля «Яндекс. Такси». Новая трудовая неделя началась тяжело для водителя «Яндекс. Такси» и его пассажира. Таксист въехал в столб, а пассажир опоздал на важный рейс.

ИСТОЧНИК KP.RU