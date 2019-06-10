2019-06-10T06:15:46+03:00
Происшествия

"Уснул за рулем». В Перми машина такси влетела в столб

По сообщению очевидцев, таксист ехал со скоростью 120 км/ч
Лилия Абибулаева
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Фото: chp_59Фото: chp_59
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Рано утром в понедельник, 10 июня, на улице шоссе Космонавтов произошло ДТП с участием автомобиля «Яндекс. Такси». Новая трудовая неделя началась тяжело для водителя «Яндекс. Такси» и его пассажира. Таксист въехал в столб, а пассажир опоздал на важный рейс.

По сообщению свидетеля аварии, водитель уснул за рулем. Авария произошла на шоссе Космонавтов. Таксист вез пассажира на утренний рейс в Москву, но на самолет он так и не попал.

Фото: chp_59

Фото: chp_59

- Водитель уснул за рулем на скорости 120 км/ч, - сообщается в соцсетях. - У пассажира был рейс в Москву, потом в Китай на учебу . Сейчас все билеты пропали. Будем судиться с ними.

О пострадавших не сообщается.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье водитель на квадроцикле врезался в столб. В результате происшествия водитель получил смертельную травму

ИСТОЧНИК KP.RU

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