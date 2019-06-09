Чиновники из Верещагино хотят ездить на машине за два миллиона

СЕГОДНЯ 16:38 2019-06-09T16:38:42+03:00

Они объявили аукцион на поставку пятиместного автомобиля бизнес-класса

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Для поездок по Верещагинскому району нужен автомобиль бизнес-класса. Так решили местные чиновники. И объявили аукцион на закупку автомобиля стоимостью в один миллион 998 тысяч рублей.

Согласно данным с сайта госзакупок, администрация Верещагинского района Пермского края планирует приобрести пятиместный седан бизнес-класса черного цвета с черным кожаным салоном. Автомобиль должен иметь бортовой компьютер, а также оборудование климат-контроля. Причем двигаться он должен с максимальной скоростью до 190 километров в час.

При этом автомобиль должен быть отечественного производства.

Аукцион по приобретению данной машины должен состояться в четверг, 13 июня.

Напомним, на днях губернатор Пермского края потребовал отменить закупку 14 зонтов, которые правительство собиралось приобрести за 89 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU