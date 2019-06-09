2019-06-09T15:19:55+03:00
Общество

«Купите датчик, а то оштрафуем». В Перми по квартирам стали ходить фальшивые пожарные

Угрожая штрафами, мошенники предлагают платные услуги
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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..Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ
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Все чаще в квартиры и частные дома пермяков стали приходить фальшивые пожарные. Они устраивают проверки балконов на захламленность, состояние печей, газовых плит и труб, а также электропроводки. Проведя такую проверку, мошенники «находят» массу неисправностей, после чего угрожают штрафами и настаивают на том, что жильцам необходимо приобрести у них и оплатить установку автономных пожарных извещателей либо датчиков утечки газа.

- Берегитесь, это мошенники! - предупреждают в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю. - Подразделения МЧС России не оказывают платных услуг по установке пожарной сигнализации, обслуживанию систем газоснабжения и вентиляции, ремонту печного отопления.

В любом случае, при появлении подобных «пожарных» в МЧС рекомендуют спрашивать служебное удостоверение. И ничего не приобретать у них.

- Призываем жителей края не поддаваться на уловки мошенников и сообщать о подобных случаях в правоохранительные органы или на единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Пермскому краю по номеру: (342) 258-40-02, - сообщили в МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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