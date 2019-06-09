2019-06-09T08:53:48+03:00
Происшествия

Пострадали двое детей. В Перми грузовик наехал на иномарку

Молодой водитель ЗИЛа не уступил дорогу [видео]
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Фото: ГИБДД г. ПермьФото: ГИБДД г. Пермь
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В субботу, 8 июня в Мотовилихинском районе произошло ДТП, в котором пострадали дети. Около трех часов дня 27-летний водитель старого грузовика ЗИЛ стал выезжать с второстепенной дороги на улице Бобруйская на улицу Лядовская.

- При выезде на главную дорогу водитель, по предварительной информации, не уступил дорогу и допустил столкновение с автомобилем «Рено» под управлением 20-летнего водителя, который двигался по улице Лядовская в направлении Восточного обхода, - рассказали в ГИБДД города Перми.

В результате ДТП пострадали пассажиры автомобиля «Рено»: 12-летняя девочка и 4-летний мальчик. Дети на машине «скорой помощи» были доставлены в больницу. В полиции сообщили, что мальчик находился в машине без детского автокресла. Поэтому на водителя «Рено» составили протокол за нарушение правил перевозки детей

По факту ДТП проводится проверка.

Наезд грузовика на легковушку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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