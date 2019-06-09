2019-06-09T08:31:10+03:00
Происшествия

"Не справился с управлением". В Прикамье водитель на квадроцикле врезался в столб

Мужчина погиб на месте ДТП
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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..Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ
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В поселке Нижний Лух Добрянского района 53-летний мужчина ехал на собственном квадроцикле «Спортсмен-800». На улице Советская он не справился с управлением и его квадроцикл врезался в опору линии электропередач.

- В результате происшествия водитель получил смертельную травму, - сообщили в краевой полиции. - Сотрудниками полиции проводится проверка.

Ранее мы писали о том, что на трассе в Пермь-Березники произошло смертельное ДТП. В четверг, 6 июня, водитель иномарки въехал в отечественную легковушку, которая съехала в кювет и перевернулась.

- На 176 км автодороги Пермь - Березники водитель автомобиля Suzuki, двигаясь в направлении г. Перми, допустил столкновение с впереди идущим автомобилем «Лада Гранта». Машина от удара выехала на обочину, столкнулась с опорой ЛЭП и опрокинулась. Погибла 59-летняя пассажирка ВАЗа, - сообщили в пресс-службе УГИБДД по Пермскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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