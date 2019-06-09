В Перми квартирант распродал все вещи из съемной квартиры

СЕГОДНЯ 08:08 2019-06-09T09:42:41+03:00

За это он отправится в колонию

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Сдавая квартиру посторонним людям, надо быть очень внимательными. В этом убедился владелец квартиры в Дзержинском районе. Он сдал свое жилье в аренду незнакомому мужчине. А когда впоследствии пришел проверить квартиру, не обнаружил на месте всей бытовой техники. Как оказалось, квартирант, нуждаясь в деньгах, распродал имущество хозяина.

Владелец съемной квартиры подал заявление в полицию. Выяснилось, что квартирант ранее неоднократно был судим за кражи.

- Дзержинский районный суд признал мужчину виновным в присвоении имущества, с причинением значительного ущерба, - рассказали в пресс-службе краевой полиции. - Суд приговорил его к одному году и двум месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Он также будет обязан возместить причиненный материальный ущерб.

ИСТОЧНИК KP.RU