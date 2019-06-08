2019-06-08T19:45:42+03:00
Происшествия

Сильный дым в центре Перми взбудоражил горожан

Сгорел жилой дом на шоссе Космонавтов
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Пожарные ликвидировали огонь.Пожарные ликвидировали огонь.Фото: Лилия Абибулаева
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Вечером в субботу, 8 июня, в центре Перми появился густой дым. Клубы его были видны даже с другого берега Камы.

Пермяки взволновались – опять где-то сильный пожар. В памяти у многих еще свежи воспоминания о пожаре в офисном здании на улице Монастырской, когда двум женщинам пришлось выпрыгивать из окна третьего этажа.

- Опять на Монастырской горит, - писали пользователи в соцсетях.

- Нет, это где-то около Центрального рынка, - отвечали другие.

Как оказалось, горели деревянные жилые дома в микрорайоне Данилиха, возле Шоссе Космонавтов. На место прибыли три пожарных машины. Огонь потушили, но одна из построек была полностью уничтожена.

- Сгорел нежилой дом. Пожарные ликвидировали возгорание. Пострадавших нет, - рассказали в ГУ МЧС по Пермскому краю.

Густой дым был виден с другого берега Камы Фото: Лилия Абибулаева

Густой дым был виден с другого берега КамыФото: Лилия Абибулаева

Причины пожара пока устанавливаются, но одна из версий – загорелся мусор, сваленный неподалеку от домов, а потом огонь перекинулся на жилье.

ИСТОЧНИК KP.RU

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