На «Крылья Пармы-2019» прилетят «Русские Витязи»

СЕГОДНЯ 16:20 2019-06-08T16:21:12+03:00

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Авиационный фестиваль «Крылья Пармы» состоится 6 июля на военной авиабазе «Сокол».

Главной «изюминкой» авиашоу «Крылья Пармы» в этом году вновь станут показательные выступления группы высшего пилотажа «Русские витязи». Группа - единственная в мире, которая выполняет групповой высший пилотаж на самолетах класса «тяжелый истребитель» - многоцелевых истребителях Су-30СМ.

В программу показательных полетов войдут групповой высший пилотаж четырех, пяти и шести самолетов, синхронный встречный пилотаж двух самолетов и одиночный высший пилотаж.

В этот день на аэродроме "Сокола" зрители смогут увидеть вблизи боевые самолеты, полюбоваться полетом парашютистов, также пройдут выступления творческих коллективов Перми.

Мероприятия будут проходить с 12.00 до 18.00.

ИСТОЧНИК KP.RU