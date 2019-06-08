2019-06-08T11:09:43+03:00
Происшествия

В Пермском районе почти неделю разыскивают пенсионера, страдающего потерей памяти

80-летний Валентин Розорвин пропал 2 июня
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Днем в минувшее воскресенье, 2 июня, 80-летний житель села Гамово Пермского района Валентин Розорвин вышел из дома и не вернулся. С тех пор его никто не видел. Мобильного телефона у пожилого мужчины не было. Пенсионер страдает потерей памяти, поэтому он может не помнить, где он живет.

Родственники обратились в полицию. К поискам подключились и волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» Пермь.

Приметы Валентина Ивановича Розорвина: рост 165 см, среднего телосложения, волосы седые короткие, глаза карие, носит бороду.

Был одет в черный пиджак и черную рубашку, на нем были черная майка, черное трико, сиреневые сланцы и черная кожаная кепка, окантованная мехом. Особая примета: нет указательного пальца на правой руке.

Если вы его видели, позвоните по телефону 8 800 700 54 52 или в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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