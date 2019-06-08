2019-06-08T10:41:54+03:00
Происшествия

Полиция рассказала, в каких районах Перми опаснее жить

Городская госавтоинспекция подвела итоги ДТП
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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..Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Перми городская госавтоинспекция подвела итоги дорожно-транспортного травматизма. За пять месяцев на территории города произошло 586 ДТП, в которых 12 человек погибли, 734 получили различные травмы.

Самым аварийным районом стал Свердловский, где было зарегистрировано 112 ДТП, в которых 145 человек получили травмы. 128 раненых при ДТП в Индустриальном районе. В Дзержинском - 88 ДТП, 1 человек погиб, 102 получили травмы. В Ленинском - 80 ДТП, 1 человек погиб, 101 ранен. В Мотовилихинском - 81 ДТП, 3 человека погибли, 111 ранены. В Кировском - 61 ДТП, 2 человека погибли, 71 ранен.

В Орджоникидзевском районе произошло всего 57 ДТП, но в них погибли пятеро, а 76 человек травмированы.

- По вине пьяных водителей в Перми произошло 47 дорожно-транспортных происшествий, при этом 2 человека погибли, 77 получили различные травмы, - рассказали в ГИБДД по городу Пермь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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