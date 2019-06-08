«Оставил ключи под ковриком». В Прикамье пьяный угонщик сел за руль чужой «Газели» и отправился за город

СЕГОДНЯ 08:10 2019-06-08T08:10:51+03:00

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Классическая фраза советских времен: «Приходи, я оставил ключи под ковриком», - в наше время уже не актуальна. Но в Верещагино владелец «Газели» поступил именно так. Он оставил свой автомобиль возле магазина на улице Энергетиков, при этом не запер двери, а ключи от замка зажигания положил под коврик.

Этим воспользовался местный 55-летний житель. Воспользовавшись ключами, он угнал чужой автомобиль. Угонщика задержал наряд ДПС на автодороге Верещагино - Вознесенск.

- Любитель покататься находился в состоянии алкогольного опьянения, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. - Подозреваемый был доставлен в дежурную часть. По факту угона возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Ранее мы писали по смертельное ДТП на трассе Пермь-Березники. Водитель автомобиля Suzuki врезался в идущую впереди «Ладу Гранта». Автомобиль от удара выехал на обочину, столкнулся с опорой ЛЭП и опрокинулся. Погибла 59-летняя пассажирка ВАЗа.

ИСТОЧНИК KP.RU