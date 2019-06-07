В Прикамье транспортное предприятие наказали за взятого на работу экс-сотрудника ГИБДД

СЕГОДНЯ 18:43 2019-06-07T18:43:46+03:00

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Прокуратура Горнозаводского района оштрафовала транспортное муниципальное предприятие «Комбинат благоустройства» и его директора за нарушение антикоррупционного законодательства.

В феврале этого года предприятие приняло на работу бывшего дорожного инспектора ГИБДД. При этом по месту прежней службы не сообщили, что с бывшим сотрудником полиции был заключен трудовой договор, чего требовал закон.

Прокуратура возбудило дело по статье «Незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного или муниципального служащего». В итоге по решению суда предприятию были назначены два штрафа на общую сумму 70 тысяч рублей. Не отправивший сообщение в ГИБДД сотрудник предприятие понес дисциплинарную ответственность, сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края.

ИСТОЧНИК KP.RU