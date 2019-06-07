В Перми эвакуировали общежитие медакадемии

СЕГОДНЯ 15:33 2019-06-07T15:33:13+03:00

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В пятницу, 7 июня, в срочном порядке эвакуировали общежитие медакадемии, которое расположено на улице Попова 18. Жители соседних домов поделились фотографиями в соцсетях. На снимках видно, что люди стоят на улице рядом с домами и ждут, когда можно будет зайти обратно. Также видна пожарная машина.

По сообщению ГУ МЧС, в здании сработала пожарная сигнализация, но возгорания не обнаружили. Люди уж вернулись обратно.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми из-за сообщений о минировании эвакуировали 8 торговых центров.8 мая Пермь потрясла волна массовых эвакуаций. Руководству торговых центров на электронную почту пришли сообщения о минировании. Известно, что эвакуировали 8 торговых центров в разных района Перми. В министерстве территориальной безопасности Пермского края сообщили, что на 15:30 взрывных устройств не обнаружено. Проверка ТЦ продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU