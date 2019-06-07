В Прикамье спасли лосенка, который провалился в строительную канаву

СЕГОДНЯ 15:17 2019-06-07T15:18:50+03:00

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Стройка в микрорайоне Усольский в Березниках приостановилась из-за необычной спасательной операции. В пятницу, 7 июня, на площадку зашел лось. Лосенок провалился в строительную яму и не смог выбраться самостоятельно. Спасатели с помощью троса смогли вытащить животное.

Фото: минприроды Прикамья

- В спасении лося принимали участие сотрудники Пожарной части № 74 г. Усолье, охотовед Березниковского районного общества охотников и рыболовов, а также строители, ставшие свидетелями происшествия,- сообщили в министерстве природы пермского края.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье спасли лося, тонущего в огромной луже нефти. Жители города Оса увидели, как в огромной луже нефти у городской свалки барахтается лось. Они сразу позвонили в отряд противопожарной службы и сообщили о происшествии.План спасения сохатого придумали на ходу. Охотовед Дмитрий Дудников надел привезенные с собой болотные сапоги и тихонько пошел по веткам, лежащим около котлована.

ИСТОЧНИК KP.RU