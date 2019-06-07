Пермякам предлагают принять участие в фотоконкурсе «Не сиди дома»

СЕГОДНЯ 14:58 2019-06-07T14:58:35+03:00

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Путешествовать летом по Пермскому краю и фотографироваться размещая свои фотографии в социальных сетях с хештегом #несидидомалетом2019 и геолокацией или в официальной группе конкурса ВКонтакте, предлагают организаторы конкурса.

В сентябре конкурсная комиссия оценит работы по двум номинациям «Лучшее место лета» и «Лето в Хохловке».

Победитель в номинации «Лучшее место лета» получит путевку на однодневную экскурсию на двоих по Пермскому краю. За второе место - два билета в Пермский академический «Театр-Театр», за третье – четыре билета в филиалы Пермского краеведческого музея по выбору.

А победителя в номинации «Лето в Хохловке» ждет специальный приз от архитектурно-этнографического музея «Хохловка».

Победителей конкурса определит жюри, а результаты будут названы 15 сентября.

Напомним, ранее мы писали о том, что пермские школьники будут обучаться музыке с помощью приложения.

ИСТОЧНИК KP.RU