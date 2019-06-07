2019-06-07T14:08:36+03:00
Общество

В Перми рабочие почти закончили ремонт в доме на Революции 3/1

Скоро приступят к ремонту в квартирах на 14 этаже
Лилия Абибулаева
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--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Рабочие постепенно переходят к завершающей стадии реконструкции дома на Революции 3/1, где рухнули перекрытия. У дома уже демонтировали строительный кран. Основная часть работ завершена. Рабочие провели комплексное инструментальное и геологическое обследование, аварийно-восстановительные работы, демонтировали и заново восстановили из сборно-монолитных конструкций перекрытие технического этажа, кровля и часть аварийного перекрытия 14 этажа, частично усилены несущие колонны в подвале и на 1 и 3 этажах.

Все работы выполнены с обеих сторон крыши. До конца недели строители закончат ремонт на крыше, в начале следующей перейдут к разборке забора и благоустройству территории.

К концу следующей недели планируется начать ремонт в квартирах на 14 этаже. После этого жители этих четырех оставшихся квартир смогут вернуться домой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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