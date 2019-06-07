Жители Прикамья, рискуя жизнью, спасли соседа из огня

СЕГОДНЯ 12:07 2019-06-07T13:20:47+03:00

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Ночью 7 июня в Пермском крае загорелся дом. Сообщение о ЧП в доме в переулке Шаквинский в Кунгуре поступило в 2:28. Пожарные незамедлительно выехали на место. О возгорании сообщил хозяин соседнего дома, когда увидел, что загорелись надворные постройки и крыша. Мужчина позвонил спасателям и бросился спасать соседа. К нему на помощь подбежал еще один местный житель. Вдвоем мужчины разбили окно и проникли в дом, где спал ничего не подозревающий 54-летний хозяин дома. Соседи вывели мужчину из горящего здания.

К 4:00 пожарные полностью потушили пожар. Площадь пожара составила 108 кв.метров. Предварительная причина пожара - нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования. Проверка продолжается. Обстоятельства устанавливаются.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье на пожаре спасли 79-летнюю пенсионерку.

ИСТОЧНИК KP.RU