«Это мошенничество». Департамент образования Перми просит родителей малышей не доверять объявлениям о продаже мест в детских садах

СЕГОДНЯ 12:04 2019-06-07T12:04:15+03:00

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В социальных сетях стали публиковать фрагменты переписки о продаже мест в пермских детских садах. За 14-15 тысяч некие люди предлагают предоставить пермским малышам место в детсаду, в частности, в 135-м.

Городской департамент образования прокомментировал ситуацию.

- Такое «приобретение» является уголовно наказуемым деянием, - сообщили в ведомстве. - В отделе образования Дзержинского района по организации приема в детский сад № 135 г. Перми проводится проверка. Если вы столкнулись с подобной ситуацией, просим незамедлительно сообщить об этом по телефонам департамента образования: 212-90-82 или 212-70-50. Каждый такой факт будет тщательно проверен.

Также специалисты департамента образования заверяют, что предложения о покупке путевок в муниципальный детский сад, скорее всего, - мошенничество с целью получения от родителей денег и рекомендуют в обращаться в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU