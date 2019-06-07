«Это мошенничество». Департамент образования Перми просит родителей малышей не доверять объявлениям о продаже мест в детских садах
В социальных сетях стали публиковать фрагменты переписки о продаже мест в пермских детских садах. За 14-15 тысяч некие люди предлагают предоставить пермским малышам место в детсаду, в частности, в 135-м.
Городской департамент образования прокомментировал ситуацию.
- Такое «приобретение» является уголовно наказуемым деянием, - сообщили в ведомстве. - В отделе образования Дзержинского района по организации приема в детский сад № 135 г. Перми проводится проверка. Если вы столкнулись с подобной ситуацией, просим незамедлительно сообщить об этом по телефонам департамента образования: 212-90-82 или 212-70-50. Каждый такой факт будет тщательно проверен.
Также специалисты департамента образования заверяют, что предложения о покупке путевок в муниципальный детский сад, скорее всего, - мошенничество с целью получения от родителей денег и рекомендуют в обращаться в полицию.
ИСТОЧНИК KP.RU