В Перми завершились поиски пропавшей школьницы

СЕГОДНЯ 11:53 2019-06-07T11:58:17+03:00

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Сообщение о пропаже 10-летней девочки появилось 7 июня в социальных сетях. Школьница ушла с дачного участка в микрорайоне Левшино еще 5 июня. В течение двух суток ее местонахождение было неизвестно. Волонтеры организовали поиски, которые увенчались успехом. Ребенок найден.

- Пропавшая девочка нашлась. Жива и здорова, - сообщили волонтеры поискового отряда им. Ирины Бухановой.

Ранее мы рассказывали о том, что в Пермском крае нашелся живым 26-летний Вячеслав Петрин. Напомним, днем 15 мая он вышел из дома в поселке Северный-Коспашский гулять с собакой и пропал. Пять дней его разыскивали волонтеры и полицейские. Оказалось, что молодой человек увидел недалеко от дома медведя и так испугался, что побежал в лес. Только через пару часов он остановился, огляделся и понял, что не знает, как вернуться обратно. Пять дней он блуждал по чаще леса со своей собакой, питаясь грибами и веточками. Но, к счастью, Вячеслав смог вернуться назад.

ИСТОЧНИК KP.RU