2019-06-07T10:46:16+03:00
Общество

В Перми запретят продажу алкоголя в День города

Нарушителям грозит штраф
Лилия Абибулаева
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12 июня на территории Перми будет запрещена розничная торговля алкоголем.

- В соответствии с постановлением Правительства Пермского края «Об установлении дополнительных ограничений условий и мест розничной продажи алкогольной продукции, требований к минимальному размеру оплаченного уставного капитала (уставного фонда)» на территории Пермского края, в том числе города Перми, не допускается розничная продажа алкогольной продукции в День России 12 июня, - сообщают в пресс-службе администрации Перми.

Нарушителям закона грозит штраф до 40 тысяч рублей

Напомним, ранее мы писали о том, что 9 июня в Перми изменится движение общественного транспорта. Изменение движения транспорта 8 и 9 июня 2019 в Перми связано с репетицией карнавала «Пермское яркое». 8 и 9 июня центр Перми будет перекрыт для любого транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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