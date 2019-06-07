2019-06-07T10:17:40+03:00
Происшествия

Пермские волонтеры объявили срочный сбор на поиски пропавшей 10-летней девочки

Школьница ушла с дачного участка
Лилия Абибулаева
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Фото: поисковый отряд Ирины БухановойФото: поисковый отряд Ирины Бухановой
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В Перми пропала 10-летняя Наталья Петухова. 5 июня девочка ушла с дачного участка в микрорайоне Левшина. Волонтеры поискового отряда им. Ирины Бухановой просят пермяков принять участие в поисках.

Сбор неравнодушных граждан состоится сегодня, 7 июня, в 12:30 около участкового пункта полиции на улице Бенгальской в Перми.

Если вы желаете помочь в поисках или вам что-либо известно о местонахождении Натальи Петуховой, сообщите координатору Ксении Макаровой - 89026308082, 89194711737 (поисковик Антон) или по телефону 02.

Приметы: рост 148-150 см, среднего телосложения, волосы светло-русые, глаза серые.

Была одета: бейсболка золотистого цвета со стразами, темно-синие трико, черная олимпийка на молнии, кроссовки черные.

Особые приметы: заращение слухового аппарата.

ИСТОЧНИК KP.RU

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