2019-06-07T10:39:40+03:00
Происшествия

"Голод не тетка". Ночью житель Прикамья своровал из пекарни булочки

За это его приговорили к 460 часам обязательных работ
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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В Кочевском районе Пермского крае местного жителя признали виновным в ограблении пекарни. Как сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю, ночью мужчина пришел в бар. Проголодавшись, житель Прикамья, решил полакомиться булочками и ограбить пекарню, которая находилась в том же здании.

Мужчина сорвал с двери кафе навесной замок, проник в цех и похитил булочки, приготовленные на утро. Похищенное злоумышленник сложил в пакет и скрылся.

В кратчайшие сроки стражи порядка установили личность злоумышленника. На стадии предварительного расследования мужчина признался в совершенной краже и возместил причиненный имущественный ущерб.

Суд приговорил гражданина к 460 часам обязательных работ.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье полицейские закрыли подпольный цех по производству алкоголя.Стражи порядка изъяли 2825 литров спирта

ИСТОЧНИК KP.RU

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