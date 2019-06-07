"Голод не тетка". Ночью житель Прикамья своровал из пекарни булочки
В Кочевском районе Пермского крае местного жителя признали виновным в ограблении пекарни. Как сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю, ночью мужчина пришел в бар. Проголодавшись, житель Прикамья, решил полакомиться булочками и ограбить пекарню, которая находилась в том же здании.
Мужчина сорвал с двери кафе навесной замок, проник в цех и похитил булочки, приготовленные на утро. Похищенное злоумышленник сложил в пакет и скрылся.
В кратчайшие сроки стражи порядка установили личность злоумышленника. На стадии предварительного расследования мужчина признался в совершенной краже и возместил причиненный имущественный ущерб.
Суд приговорил гражданина к 460 часам обязательных работ.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье полицейские закрыли подпольный цех по производству алкоголя.Стражи порядка изъяли 2825 литров спирта
ИСТОЧНИК KP.RU