«Ушла с дачного участка». В Перми пропала 10-летняя девочка

СЕГОДНЯ 08:26 2019-06-07T08:26:49+03:00

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В Перми разыскивают 10-летнюю Наталью Петухову. Девочка пропала 5 июня с дачного участка в микрорайоне Левшино. Волонтеры поискового отряда им. Ирины Бухановой просят в распространении информации.

Приметы: рост 148-150 см, среднего телосложения, волосы светло-русые, глаза серые.

Была одета: бейсболка золотистого цвета со стразами, темно-синие трико, черная олимпийка на молнии, кроссовки черные.

Особые приметы: заращение слухового аппарата.

Если вам что-либо известно о местонахождении 10-летней Натальи Петуховой, просьба сообщить по телефону 02 или 2044904

ИСТОЧНИК KP.RU