2019-06-07T08:07:57+03:00
Происшествия

В Прикамье 9-летняя девочка выбежала на дорогу и попала под машину

ЧП произошло в Краснокамске
Лилия Абибулаева
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Фото: ГУ МВД по Пермскому краюФото: ГУ МВД по Пермскому краю
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В Краснокамске, 6 июня, произошла авария, в которой пострадал 9-летняя девочка. По предварительной информации, ребенок выбежал на дорогу из припаркованного во дворе дома на Комсомольском проспекте автомобиля, когда ее сбила иномарка «Рено Логан».

Школьница получила различные травмы. Ее отправили в больницу.

Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства происшествия.

Напоним, ранее мы писали о том, что в Перми легковушка сбила подростка. Несовершеннолетний перебегал дорогу в неположенном месте. В четверг, 6 июня, в Мотовилихинском районе легковушка сбила подростка. По сообщению очевидцев, авария произошла на въезде в город, со стороны Восточного обхода. Несовершеннолетний перебегал дорогу в неположенном месте и угодил под машину. На месте аварии работали сотрудники полиции и врачи «скорой помощи». Свидетели жаловались на огромную пробку, образовавшуюся из-за ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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