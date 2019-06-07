2019-06-07T07:55:07+03:00
Общество

«К лету готовы?» В Перми проверят городские пляжи

Проверка начнется 10 июня
Лилия Абибулаева
Поделиться:
--Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

В понедельник, 10 июня, сотрудники МЧС отправятся на осмотр пермских пляжей. В планах проверить в Кировском, Ленинском районе, Мотовилихинском, Орджоникидзевском районах.

Спасатели уделят внимание оборудование пляжей. В зоне заплыва должны быть боновые ограждения, организованы места для размещения дополнительного спасательного оборудования.

Проверка начнется 10 июня в 10:00. Во вторник, 11 июня, сотрудники МЧС проверят пляж в Новых Лядах. В комиссии принимают участие представители администрациии районов города Перми, отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Пермскому краю

Напомним, ранее мы писали о том, что выходные в Перми наступит по-настоящему летняя погода. По сообщению синоптиков, температура поднимется до +27 градусов. За это жители края могут быть благодарны московскому антициклону. Однако на смену дневной жаре придут ночная прохлада, поэтому расслабляться не стоит.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Пермь в 3D». Власти представили трехмерную модель города
В Перми запретят продажу алкоголя в День города
Пермские волонтеры объявили срочный сбор на поиски пропавшей 10-летней девочки
"Голод не тетка". Ночью житель Прикамья своровал из пекарни булочки
«Съехала в кювет и перевернулась». На трассе в Прикамье погибла женщина
«Ушла с дачного участка». В Перми пропала 10-летняя девочка
В Прикамье 9-летняя девочка выбежала на дорогу и попала под машину
В Перми легковушка сбила подростка
В Прикамье студентам-сиротам не выплачивали социальное пособие
В Перми полиция разыскивает нарушителя, сбившего 44-летнюю женщину
Вначале избил, через неделю убил. В Прикамье мужчина забил до смерти свою жену
«Оставили без присмотра». Во время пожара в Прикамье погиб двухлетний ребенок
В Прикамье осудят местного жителя, который надругался над ребенком
Парк Горького приглашает на День города
«БКС Брокер» - пополняйте счет без комиссии
В Пермском крае из больницы сбежал 4-летний мальчик
«Самая большая в городе». На пермской набережной откроют детскую площадку