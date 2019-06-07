«К лету готовы?» В Перми проверят городские пляжи

СЕГОДНЯ 07:55 2019-06-07T07:55:07+03:00

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В понедельник, 10 июня, сотрудники МЧС отправятся на осмотр пермских пляжей. В планах проверить в Кировском, Ленинском районе, Мотовилихинском, Орджоникидзевском районах.

Спасатели уделят внимание оборудование пляжей. В зоне заплыва должны быть боновые ограждения, организованы места для размещения дополнительного спасательного оборудования.

Проверка начнется 10 июня в 10:00. Во вторник, 11 июня, сотрудники МЧС проверят пляж в Новых Лядах. В комиссии принимают участие представители администрациии районов города Перми, отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Пермскому краю

Напомним, ранее мы писали о том, что выходные в Перми наступит по-настоящему летняя погода. По сообщению синоптиков, температура поднимется до +27 градусов. За это жители края могут быть благодарны московскому антициклону. Однако на смену дневной жаре придут ночная прохлада, поэтому расслабляться не стоит.

ИСТОЧНИК KP.RU