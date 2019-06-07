В Прикамье студентам-сиротам не выплачивали социальное пособие

СЕГОДНЯ 06:35 2019-06-07T06:35:41+03:00

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В Кудымкарском районе «Коми-Пермяцкий агротехнический техникум» должен был выплачивать двум студентам, оставшихся без родителей, социальное пособие. Однако в течение года деньги студенты не получали. Директор учебного заведения объяснила это тем, что ребята прогуливали занятия и плохо учились.

- Женщина издала приказы «О приостановлении денежных выплат обучающимся из числа детей-сирот», в связи с длительным отсутствием обучающихся на учебных занятиях и имеющейся академической задолженности, - отметили в краевой прокуратуре. - Между тем, назначенные им выплаты являются мерой государственной поддержки, выделены из бюджета Пермского края и должны быть выплачены не зависимо от посещаемости занятий, поскольку являются единственным источником дохода детей-сирот.

Образовавшаяся задолженность по стипендии и социальным выплатам в размере около 180 тысяч рублей выплачена студентам в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU