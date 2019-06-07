В Перми полиция разыскивает нарушителя, сбившего 44-летнюю женщину

СЕГОДНЯ 06:19 2019-06-07T06:19:14+03:00

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В Мотовилихинском районе Перми произошло ДТП, в котором пострадал пешеход. Вечером 5 июня 44-летняя женщина шла по двору дома 19 на улице, когда ее сбила иномарка. Водитель серого «CHEVROLETE» двигался задним ходом со стороны улицы Индустриализации в сторону Хрустальной. После ДТП нарушитель скрылся.

Женщина получила травмы различной стапени тяжести.

Со слов пострадавшей, за управлением автомобиля CHEVROLETE, находился мужчина на вид 50-60 лет. Всем, кому что-либо известно по данному факту, просим сообщить по телефону 89523339633 инспектор по розыску полка ДПС ГИБДД Управления МВД России по Перми или 102.

Напомним, ранее мы писали о том, что пермская полиция разыскивает лихача, который сбил женщину и уехал. Пострадавшая переходила дорогу по зебре

ИСТОЧНИК KP.RU