«Оставили без присмотра». Во время пожара в Прикамье погиб двухлетний ребенок

СЕГОДНЯ 16:28 2019-06-06T16:28:01+03:00

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Вечером 27 мая загорелся один из частных домов поселка Луньевка Александровского района. В этот момент в доме оставался только один двухлетний мальчик – его родители ненадолго отлучились, оставив сына в доме одного без присмотра. Во время пожара ребенок погиб.

Следственный отдел по городу Александровск СУ Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю возбудил уголовное дело по факту гибели малолетнего ребенка. Дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности».

- Продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательственной базы, - сообщили в пресс-службе следственного управления СКР. - Проводятся судебные экспертизы, в том числе для установления причины возникновения пожара.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU