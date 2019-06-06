2019-06-06T16:25:56+03:00
Происшествия

В Прикамья осудят местного жителя, который надругался над ребенком

Преступление произошло еще 8 марта
Елена КОНОВА
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--Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Березниках завершили расследование уголовного дела в отношении местного жителя. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю, 8 марта он надругался над ребенком.

- В его отношении возбудили уголовное дело по статье «иные действия сексуального характера совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста с использованием беспомощного состояния потерпевшей», - сообщили в пресс-службе. - Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

Ранее мы писали о том, что в декабре прошлого года после длительного пребывания в колонии вернулся к себе домой 29-летний местный житель. У него уже были судимости по статьям об изнасиловании, соединенном с угрозой убийством и о насильственных действиях сексуального характера. Ночью он в пьяном виде пришел в дом к 46-летней местной жительнице. Мужчина силой заставил ее выпить алкоголь, а после этого достал нож, и под угрозой совершил насилие над ней. Сейчас рецидивиста снова судят.

ИСТОЧНИК KP.RU

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