2019-06-06T16:00:22+03:00
Общество

Парк Горького приглашает на День города

В парке будет множество интересных мероприятий
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Фото пресс-службы Парка ГорькогоФото пресс-службы Парка Горького
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12 июня в Парке Горького пройдет масштабное празднование Дня города. Каждый уголок парка будет наполнен выступлениями, шоу и сюрпризами.

11.00 – 14.00 На детском секторе юных зрителей ждет яркая танцевальная программа «Мимы в Парке».

13.00 – 17.00 На центральной площади будут работать интерактивные площадки, творческие мастер-классы и мастерская мыльных пузырей. Программу на главной сцене откроет концерт-игра «Радужное лето» с выступлениями детских творческих коллективов. Также артисты шоу-группы «КиндерСюрприз» порадуют гостей своими музыкальными номерами, а ведущие Парка Горького – розыгрышами подарков.

14.00 – 15.30 Впервые в нашем городе пройдет Всероссийский Парад Влюблённых. Участников ждет церемония обновления клятв, викторина с ценными призами, развлекательная программа, яркие фотозоны и многое другое.

18.00 – 19.00 Гости Парка смогут насладиться живой музыкой у малой сцены.

17.00 – 20.00 Свои двери откроет новый мистический квест «Тайна деревни Зольбанд» на Улице страха.

19.00 – 22.00 Завершится насыщенный праздничный день концертом пермских музыкальных кавер-групп Route 2, EPLS и Дрокеры в Зеленом театре.

Ждем вас в Парке Горького!

ИСТОЧНИК KP.RU

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