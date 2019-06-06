«БКС Брокер» - пополняйте счет без комиссии
Компания «БКС Брокер» рассказала о запуске новой акции для тех, кто только начинает инвестировать – теперь при открытии брокерского счета любой пользователь может пополнить его без комиссии.
Примечательно, что пополнение счета возможно с карты любого банка и без комиссии. Кроме того, клиенты компании могут также участвовать в других акциях от «БКС Брокер» и получить кэшбек от 1000 до 4000 рублей, а также выиграть 100 000 рублей на инвестиции.
Напомним, для онлайн открытия счета необходим только паспорт (его скан или фото), а подтверждение операции происходит по смс.
- Сразу несколько бонусов от «БКС Брокер» позволят инвесторам получить максимальную выгоду. Начинайте свой инвестиционный путь с приятных накоплений, – отметила Елена Преподобная, директор по маркетингу «БКС Брокер».
Напомним, ФГ БКС, в состав которой входит «БКС Брокер», основана в 1995 году и в настоящее время является одним из крупнейших брокеров на Московской бирже — свыше 300 000 человек выбирает компанию.
ИСТОЧНИК KP.RU