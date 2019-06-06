В Пермском крае из больницы сбежал 4-летний мальчик
В Соликамске маленький мальчик сбежал из медучреждения. Рано утром 28 мая в отдел полиции Соликамска привели ребенка. Сотрудники полиции провели проверку, оказалось, что малыш сбежал из больницы.
- 28 мая в отдел полиции г. Соликамска прохожие привели 4–летнего ребенка, которого нашли на улице. В кратчайшие сроки было установлено, что ребенок самовольно ушел из детского медицинского учреждения, куда и был возвращен, - сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю.
В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье за десять минут нашли сбежавшую из детсада девочку. В соцсетях появилась информация о том, что в Чернушке пропала 6-летняя воспитанница детского садика. В комментариях писали, что девочка убежала из учреждения вместе с подругой.
ИСТОЧНИК KP.RU