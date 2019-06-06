В Пермском крае из больницы сбежал 4-летний мальчик

СЕГОДНЯ 15:25 2019-06-06T15:25:33+03:00

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В Соликамске маленький мальчик сбежал из медучреждения. Рано утром 28 мая в отдел полиции Соликамска привели ребенка. Сотрудники полиции провели проверку, оказалось, что малыш сбежал из больницы.

- 28 мая в отдел полиции г. Соликамска прохожие привели 4–летнего ребенка, которого нашли на улице. В кратчайшие сроки было установлено, что ребенок самовольно ушел из детского медицинского учреждения, куда и был возвращен, - сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье за десять минут нашли сбежавшую из детсада девочку. В соцсетях появилась информация о том, что в Чернушке пропала 6-летняя воспитанница детского садика. В комментариях писали, что девочка убежала из учреждения вместе с подругой.

ИСТОЧНИК KP.RU