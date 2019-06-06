2019-06-06T15:07:14+03:00
Происшествия

Суд избирает меру пресечения в отношении депутата ЗС Ильи Кузьмина из Соликамска

Его подозревают в ложном доносе
Елена КОНОВА
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Вечером в четверг, 6 июня, в Соликамском районном суде проходит избрание меры пресечения в отношении депутата Законодательно Собрания Ильи Кузьмина.

Напомним, вечером 5 июня его задержали по подозрению в ложном доносе. Следователи считают, что депутат организовал подставное покушение на свою жизнь.

Ранее мы рассказывали, что в феврале этого года на Илью Кузьмину якобы напали.

- Я вышел из машины, увидел в десяти метрах от себя высокого мужчину в темной куртке и с повязкой на лице, - рассказывал он. - Неизвестный выстрелил в меня два раза из обреза, но я успел уклониться.

У следствия было много версий случившегося: покушение на убийство из-за личных мотивов, политической жизни Кузьмина, а также подозрение, что это была инсценировка. На допросе подозреваемый в покушении на убийство рассказал, что якобы депутат договорился с ним о подставном покушении ради пиара.

ИСТОЧНИК KP.RU

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