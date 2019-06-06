2019-06-06T14:55:23+03:00
Общество

Абонент Tele2 впервые в России позвонил по 5G

Это ознаменовало первое практическое применение технологии в России
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Звонок состоялся в Санкт-Петербурге накануне ПМЭФ-2019. Это событие подтвердило техническую возможность совместного использования 5G разными операторами.

Первый в России видеозвонок в сети 5G состоялся между абонентом Tele2 и клиентом «Мегафона» в Музее связи имени А. С. Попова. Гендиректор Tele2 Сергей Эмдин позвонил директору по техническим инновациям и инфраструктуре «Мегафона» Фредерику Ваносчуйзе.

А потом состоялся и международный звонок на базе 5G. Президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский позвонил президенту глобального подразделения сетей мобильной связи Nokia Томми Уитто в Хельсинки.

— Внедрение 5G сопровождается поисками путей развития стандарта. Запуск технологии в России нельзя затягивать. Все инфраструктурные сложности близки к разрешению. Мы перешли от слов к делу и организовали первый 5G-звонок между абонентами двух операторов, — заявил генеральный директор Tele2 Сергей Эмдин.

Отметим, 5G-звонки состоялись через 28 лет после первого в России звонка по сотовому телефону.

ИСТОЧНИК KP.RU

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