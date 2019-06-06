2019-06-06T14:11:02+03:00
Общество

ВТБ выдаст банковскую гарантию ГК «Уральский завод противогололедных материалов»

Предоставление банковской гарантии позволит нарастить объем производства до 128 тысяч тонн в год
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06 июня в рамках Петербургского международного экономического форума заместитель президента – председателя правления банка ВТБ Денис Бортников и генеральный директор ООО «УЗПМ» (входит ГК «Уральский завод противогололедных материалов») Дмитрий Пылев подписали соглашение о выдаче банковских гарантий. ВТБ планирует предоставить компании гарантии на общую сумму более 450 млн рублей в пользу Фонда развития промышленности на срок до пяти лет для получения займа по программе «Проекты развития».

ООО «УЗПМ» планирует реализовать проект импортозамещающего производства сырья для противогололедных материалов и продукции для нефтяной промышленности. Основным технологическим звеном проекта будет установка для переработки минерального сырья, не имеющая в настоящий момент аналогов на территории Российской Федерации.

Заместитель президента – председателя правления ВТБ Денис Бортников отметил: «Сегодняшнее соглашение – очередной шаг в развитии нашего сотрудничества с крупнейшим производителем современных противогололедных материалов на территории Российской Федерации. Надеемся, что наше партнерство с компанией позволит предприятию осуществить планы по импортозамещению, продолжить расширять производство экологически безопасных реагентов и внесет вклад в развитие химической промышленности страны».

«Наш новый проект предполагает строительство участка рассолоподготовки, приобретение и монтаж инновационного оборудования. Оно будет перерабатывать минеральные материалы для получения готового противогололедного продукта нового поколения и жидких составов для нефтяной отрасли. Предоставление банковской гарантии ВТБ позволит нам осуществить наши планы и нарастить объем производства до 128 тысяч тонн в год», - прокомментировал генеральный директор ООО «УЗПМ» Дмитрий Пылев.

Cправка:

ГК «УЗПМ» занимается разработкой, производством и поставкой эффективных и экологически безопасных противогололедных материалов по всей территории Российской Федерации и за пределами страны. На сегодняшний день продукция «Уральского завода противогололедных материалов» применяется более чем в 30 регионах России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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