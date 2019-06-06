2019-06-06T14:00:09+03:00
Общество

В Перми завершается ремонт улицы Луначарского

Глава города поставил задачу сократить сроки
Лилия Абибулаева
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--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Дмитрий Самойлов поставил перед подрядчиком задачу открыть улицу Луначарского для проезда транспорта ко Дню города. Так, планируется, что работы полностью завершатся, машины смогут свободно проезжать по улице уже с 12 июня.

В течение ремонта на двух участках, примыкающих к Октябрьской площади: улица Куйбышева-Комсомольский проспект и Комсомольский проспект-улица Газеты Звезда – смонтировано 376 метров нового теплопровода диаметром 400 мм в современной ППУ-изоляции со сроком службы до 25 лет.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми на 3 месяца закроют улицу Крупской. Проезд будет запрещен для всех видов транспорта. на участке Крупской от Парковой до Розалии Землячки будут производиться ремонтные работы. Проезд будет запрещен для всех видов транспорта. Объехать закрытый участок можно будет по улицам Лебедева, Уральской, Братьев Вагановых и Розалии Землячки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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