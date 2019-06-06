СЕГОДНЯ 12:29 2019-06-06T12:49:08+03:00

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Пермские полицейские задержали двух братьев за выращивание и распространение наркотических веществ.

Сотрудники полиции задержали 27-летнего жителя Перми. У него в машине оперативники нашли расфасованную и готовую к продаже марихуану. При дальнейшем расследовании, оказалось, что мужчина с братом оборудовали целый огород для выращивания наркотика.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="576" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/713239" frameborder="0"></iframe> Пермяки выращивали наркотики на чердаке.

- На чердаке в загородном доме в деревне Кылосово сыщики обнаружили оборудованную теплицу, в которой росли кусты конопли. Помещение было оборудовано системой вентиляции и обогрева. Известно, что дилеры лично пробовали «товар», - сообщают в ГУ МВД по Пермскому краю. - Оперативники нашли на даче подозреваемых приспособления, при помощи которых задержанные снимали пробу.

В общей сложности оперативники изъяли около 170 граммов готовой к употреблению марихуаны и несколько десятков кустов конопли. В отношении братьев возбудили уголовное дело. Им грозит от 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU