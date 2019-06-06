«Нарушителям штраф до 500 тысяч». В Прикамье введут особый противопожарный режим

СЕГОДНЯ 11:18 2019-06-06T11:18:59+03:00

С середины месяца в крае наступит сухая и теплая погода

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С 16 июня до 10 сентября на территории Пермского края установят особый противопожарный режим. Из-за наступления сухой и теплой погоды появляется опасность быстрого распространения огня в лесах. Уже с начала сезона предотвратили 11 лесных пожаров.

Такие меры принимаются ежегодно с наступлением летней сухой и теплой погоды, повышением потенциальной опасности быстрого распространения огня в лесах из-за увеличения объема сухих горючих материалов.

- 5 пожаров возникли из-за неосторожного обращения граждан с огнем. 4 пожара – по причине перехода огня с сельхозполей, - сообщили в пресс-службе администрации губернатора. -

В период действия режима до 10 сентября на территории края запрещено сжигать порубочные остатки, горючие материалы и мусор, разводить костры в лесах вне оборудованных кострищ, а также открытый огонь в парках и на сельскохозяйственных угодьях.

Напомним, что штраф за нарушение правил пожарной безопасности для жителей края - 4-5 тысяч рублей, для должностных лиц - 20-40 тысяч рублей, а для юридических лиц - до 500 тысяч рублей.

О нарушениях правил пожарной безопасности, а также возгораний в лесу сообщать по телефону – 8-800-100-94-00 (звонок бесплатный), по телефонам: +7 (342) 241-08-52, 234-94-44.

ИСТОЧНИК KP.RU