В Прикамье при столкновении двух легковушек пострадали три человека

СЕГОДНЯ 09:26 2019-06-06T09:26:34+03:00

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В среду, 5 июня, в 7:20 на трассе Кунгур-Соликамск произошла авария, в результате которой пострадали три человека.

Как сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю, по предварительно информации, автомобиль «Шевроле Ланос» при повороте налево не пропустил автомобиль «ВАЗ-21101». В результате столкновения пострадали три пассажира отечественной легковушки.

Всем им назначено амбулаторное лечение. В настоящее время по факту автоаварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми в ДТП пострадала 8-летняя девочка. Во вторник, 4 июня, на улице Механошина в Свердловском районе Перми, произошло ДТП в котором пострадала 8-летняя школьница. По предварительной информации, девочка переходила дорогу в неустановленном месте. С различными травмами девочку доставили в детскую клиническую больницу.В этот же день произошло еще одно ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний.

ИСТОЧНИК KP.RU