На реализацию нацпроектов в территориях Прикамья в 2019 году предусмотрено 27 млрд рублей

СЕГОДНЯ 09:12 2019-06-06T09:12:42+03:00

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В Усть-Качке состоялся XIII Съезд Совета муниципальных образований Пермского края. Участники обсудили способы достижения целевых показателей нацпроектов, озвученных Президентом России.

Открывая совещание губернатор Максим Решетников отметил, что большинство глав территорий уже включилось в реализацию нацпроектов. «Основные темы, связанные с нацпроектами, это темы муниципальные: расселение аварийного и ветхого жилья, строительство садиков и школ, популяризация спорта и здорового образа жизни, ремонт дорог, — подчеркнул губернатор. – Кроме того, Президент поставил задачу сделать так, чтобы люди почувствовали улучшения».

По словам главы региона, на реализацию мероприятий нацпроектов только в этом году направлена беспрецедентная сумма – 10 млрд рублей. Из них, подчеркнул губернатор, 7,5 млрд рублей – те, которые ранее не были предусмотрены, либо были предусмотрены, но в существенно меньшем объеме.

Из краевого бюджета предусмотрена значительная поддержка муниципалитетам на этот и последующие 2 года. С учетом федеральных средств в 2019 году в муниципальные образования будет направлено 27 млрд рублей. В 2020 и 2021 годах — по 25 млрд рублей. По сравнению с 2016 годом межбюджетные трансферты в муниципалитеты существенно увеличены. В 2019 году на строительство и ремонт дорог будет направлено в 2,4 раза больше, чем в 2016 году, — 5,4 млрд рублей, на строительство школ и детских садов в 5,3 раз больше — 3,3 млрд рублей. На расселение граждан из аварийного жилищного фонда направят почти 2,6 млрд рублей, на благоустройство — 1,5 млрд рублей, на поддержку местных инициатив и развитие преобразованных муниципалитетов — 400 млн рублей.

Также губернатор озвучил несколько ключевых задач, которые должен решить регион к 2024 году. По его словам, нацпроект дает хорошие возможности решить проблему с аварийным фондом, признанным таковым до 1 января 2017 года. Это почти полмиллиона квадратных метров. Пермскому краю предусмотрено почти 19 млрд рублей до 2024 года включительно. Наш регион третий среди регионов страны по величине финансирования этой программы. На этот год федеральный центр направляет 1,7 млрд рублей.

В сфере ЖКХ за счет нацпроекта есть возможность решить вопрос по водоснабжению. Дополнительно за счет краевого бюджета в Прикамье запускается масштабная программа по модернизации системы теплоснабжения: 3 года, 1,5 млрд рублей, 13 территорий (территории КУБа, Кудымкар, Чайковский, Лысьва, Александровский, Чусовской, Нытвенский, Верещагинский, Горнозаводский, Октябрьский и Осинский районы), где живут 400 тысяч человек. Задача краевых и местных властей – модернизировать самые неэффективные объекты, повысить качество услуг для населения.

«Мы видим, что в некоторых территориях остается высокая потребность в новых детских садах и школах. Например, в Пермском районе. Продолжим строительство: на детские сады в 2019-2021 годах будет направлено более 3 млрд рублей. До конца года откроем еще 11 детских садов. С 2017 года школы построены уже в 4 территориях — 6 новых школ в Перми, Гайнском, Красновишерском, Пермском районах. На строительство школ запланировано 6,4 млрд рублей. В стройке находится еще 8 школ. В этом году свои двери откроют 5 школ в 5 территориях», — отметил губернатор Максим Решетников.

В рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография» предусмотрено увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом в 2024 году до 55%. За 2018 год нам удалось привлечь в спорт дополнительно 69 тысяч человек. Здесь, по словам Максима Решетникова, важно вовлекать в занятия спортом старшее поколение, обеспечить работу инфраструктуру шаговой доступности для жителей.

По итогам совещания глава Нытвенского городского округа Ринат Хаертдинов отметил, что в окружном центре открыт новый стадион, который стал центром притяжения горожан: занимаются любители, увеличивается число участников секций. «Мы начали строить новые универсальных площадки у школ, до 2024 года построим в общей сложности 5 штук. Это позволит повысить доступность спортивной инфраструктуры для жителей», — рассказал Ринат Хаертдинов.

По словам главы Краснокамского городского округа Игоря Быкариза, с помощью нацпроектов местные власти нацелены повысить качество жизни в городе. «В планах на 5 лет у нас расселить из аварийного жилья 99 домов в Краснокамске, это примерно 50 тысяч квадратных метров жилья. Мы должны построить порядка 200-250 тысяч квадратных метров нового жилья и, конечно, обеспечить его качественными социальными услугами: образованием, медициной. Для того, чтобы люди к нам приезжали и оставались здесь жить, нужно создать комфортные условия. Это позволит увеличить численность жителей Краснокамска до 100 тысяч человек», — подытожил Игорь Быкариз.

ИСТОЧНИК KP.RU