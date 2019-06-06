В Перми пропал 11-летний мальчик
В среду, 5 июня, в 15:00 из дома в поселке Ново-Бродовский ушел 11-летний Роман Бастриков. Последний раз мальчика видели на автобусной остановке. По словам очевидцев сел в автобус №25.
Волонтеры поискового отряда «Поиск пропавших детей» сообщили, что мальчик ранее уже сбегал из дома. Поисковики просят помощи в распространении информации.
Приметы: на вид 11 лет, рост 143-145 см., плотного телосложения, волосы темные.
Особые приметы: мелкие веснушки на носу.
Был одет: болоньевая куртка синего цвета в клетку, штаны широкие длинные с рисунком в виде камуфляжа серого цвета, черные кожаные туфли.
Всех кто видел или известно его местонахождение, просим звонить звонить по телефонам: (342)241-36-40, 102 - полиция; 8-9519273110 - волонтеры.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми пропал 40-летний мужчина с черным рюкзаком
ИСТОЧНИК KP.RU