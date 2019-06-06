В Перми через Интернет продавали поддельные медицинские справки

СЕГОДНЯ 07:44 2019-06-06T07:44:10+03:00

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Прокуратура Перми обнаружила три сайта, на которых можно было за определенную плату оформить любые медицинские документы: медицинские книжки, больничные листы, справки для поступления в детский сад, о прохождении медосмотров при трудоустройстве, врачебные профессионально-консультативные заключения для абитуриентов ВУЗов, а также для несовершеннолетних 15 - 17 лет, поступающих на работу.

Документы можно было заказать без прохождения медицинской комиссии. Сотрудники организации обещали доставить их в любой город России. Также вход на сайт не требовал регистрации. Любой пользователь мог зайти и скопировать информацию в электронном варианте.

Как сообщает пресс-служба пермской прокуратуры, Ленинский районный суд удовлетворил требования прокурора и постановил заблокировать сайты

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми за взятку в крупном размере осудили сотрудника «Газпрома».

ИСТОЧНИК KP.RU