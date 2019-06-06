В Прикамье двое мужчин избили знакомого и жестоко над ним надругались

СЕГОДНЯ 07:18 2019-06-06T08:36:46+03:00

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В Добрянском районе осудят двух местных жителей за избиение, изнасилование и кражу. По версии следствия, в феврале 2019 года пьяные 42 и 25 - летние жители края пришли в гости к своему 30-летнему знакомому. Злоумышленники ради забавы, из хулиганских побуждений стали угрожать мужчине убийством, стали избивать руками и ногами. После чего похитили у несчастного верхнюю одежду и жестоко над ним надругались.

Злоумышленников задержали. В отношении них возбудили уголовное дело.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье 17-летний парень ради забавы до смерти избил сверстника. Следствие установило, что 4 июня 2019 года 17-летний житель Полазны, прогуливаясь по улицам поселка, встретил сверстника. Ради забавы решил избить парня. Злоумышленник придумал повод и напал на сверстника. От полученных травм молодой человек скончался.

ИСТОЧНИК KP.RU