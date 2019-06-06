2019-06-06T06:41:40+03:00
Происшествия

Пермская полиция разыскивает лихача, который сбил женщину и уехал

Пострадавшая переходила дорогу по зебре
Лилия Абибулаева
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--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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В среду, 5 июня, в Свердловском районе Перми произошло ДТП, в результате которого пострадала 31-летняя пермячка. Женщина переходила улицу Самаркандская по регулируемому пешеходному переходу, на разрешающий сигнал, когда на нее со стороны улицы Балхашская налетела серая машина. Пермячка получила различные травмы и была отправлена в больницу, а нарушитель с места ДТП скрылся.

Сотрудники ГИБДД просят всех свидетелей ДТП откликнуться.

- Всем, кому что-либо известно по данному факту, просим сообщить по телефону 8(922)356-14-04 – инспектор по розыску полка ДПС ГИБДД Управления МВД России по Перми. Анонимность гарантируется, - сообщают в ГИБДД по Перми.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми в ДТП пострадала 8-летняя девочка. Во вторник, 4 июня, на улице Механошина в Свердловском районе Перми, произошло ДТП в котором пострадала 8-летняя школьница. По предварительной информации, девочка переходила дорогу в неустановленном месте. С различными травмами девочку доставили в детскую клиническую больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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