2019-06-06T06:27:45+03:00
Общество

В Перми определили подрядчика новой инфекционной больницы

Проектные работы обойдутся в 128 миллионов рублей
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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Закончился конкурс на определения подрядчика новой инфекционной больницы в Кировском районе Перми. Проектированием медучреждения на 300 коек займется компания. ООО «Транзумед». Она выполнит проектные работы за 128 миллионов рублей.

Подрядчик должен представить проект к ноябрю 2019 года. Предполагаемое начало строительства - первые месяцы 2020 года. А сдать объект планируют в 2022 году.

Напомним, ранее мы писали о том, что в пермский аэропорт завезли телетрапы. Их установят после реконструкции перрона. Огромные грузовики заметили пермяки рядом с аэропортом «Большое Савино». Пользователи социальных сетей предположили, что это долгожданные телетрапы. В министерстве транспорта по Пермскому краю подтвердили информацию.В Пермь поставили телетрапы «Тиссен групп». К их монтажу приступят после реконструкции перрона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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