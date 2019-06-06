2019-06-06T06:14:55+03:00
Происшествия

В Прикамье 17-летний парень ради забавы до смерти избил сверстника

ЧП произошло в Полазне
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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Следствие установило, что 4 июня 2019 года 17-летний житель Полазны, прогуливаясь по улицам поселка, встретил сверстника. Ради забавы решил избить парня. Злоумышленник придумал повод и напал на сверстника. От полученных травм молодой человек скончался.

В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье осудят отца, который истязал 10-летнюю дочку. В Добрянке осудят 37-летнего местного жителя. Как выяснили следователи, с января по февраль этого года мужчина истязал свою 10-летнюю дочку, хотя обязан был о ней заботиться и опекать.Обвиняемый выражался в отношении ребенка нецензурной бранью, унижал ее, бил, а также употреблял на ее глазах алкоголь, чем нравственно травмировал дочь

ИСТОЧНИК KP.RU

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