2019-06-05T20:53:12+03:00
Общество

Пермяков приглашают принять участие в благотворительном забеге

Собранные средства будут направлены на поддержку подопечных фонда «Жизнь как чудо»
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Все участники получат медали в виде сердца. Фото: "Открытые НКО".Все участники получат медали в виде сердца. Фото: "Открытые НКО".
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Благотворительный фонд «Жизнь как чудо» проводит первый онлайн-забег. Как сообщили на портале "Открытые НКО", за 5 лет реализации проекта «Бегу за чудом» удалось собрать более 7,5 млн рублей. Люди помогли 350 детям с тяжелым заболеваниями печени.

Стать участником онлайн-забега может каждый желающий, независимо от возраста и города проживания. Достаточно только зарегистрироваться на сайте, внести пожертвование, пробежать любую дистанцию в своем городе, зафиксировать километраж в приложении и отправить скриншот в личный кабинет. Все участники получат уникальные медали финишера в виде сердца.

- Благодаря благобегунам и тем, кто присоединяется к беговому charity-движению, возможность спасти детей становится больше, - отметили организаторы забега.

Наша справка:

Фонд «Жизнь как чудо» помогает не только с оплатой операций, послеоперационных обследований, медикаментов, транспортных расходов и других нужд, но и решает системные задачи. За 10 лет работы фонда «Жизнь как чудо» поддержку получили более 560 подопечных, которые нуждаются в лечении и медицинском наблюдении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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