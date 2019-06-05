В Прикамье депутат ЗС, на которого якобы совершали покушение, задержан по делу о ложном доносе

СЕГОДНЯ 19:06 2019-06-05T19:14:12+03:00

Депутат еще весной выложил в соцсети снимок, на котором он проходит детектор лжи

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Источник в правоохранительных органах сообщил "Комсомольской правде"-Пермь", что депутат ЗС Илья Кузьмин в среду, 5 июня, был задержан следователями по делу о ложном доносе.

Напомним, все произошло еще в феврале. Депутат Илья Кузьмин из Соликамска сообщил, что его пытались убить. Накануне ему позвонила неизвестная девушка и пригласила на встречу. Илья Кузьмин рассказывал, что он приехал по указанному адресу, где к нему вышел высокий мужчина и два раза выстрелил из обреза. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

На допросе подозреваемый в покушении заявил, что депутат сам нанял его для инсценировки покушения.

- Подозреваемый рассказал, что депутат сам обратился к нему и попросил инсценировать покушение, - рассказал наш источник в правоохранительных структурах. – Пояснил, что у него падают рейтинги, и лишний пиар ему не помешает.

Сам депутат Илья Кузьмин даже прошел независимое исследование с использованием полиграфа, результаты которого показали, что он не врет, и покушение было.

Однако следователи, все-таки, установили причастность депутата к инсценировке покушения.

ИСТОЧНИК KP.RU