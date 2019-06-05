2019-06-05T18:24:10+03:00
Общество

Губернатор Пермского края потребовал отменить закупку 14 зонтов для правительства

На зонты планировалось потратить 89 тысяч рублей
Елена КОНОВА
Поделиться:
--Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Губернатор Пермского края постановил аппарат отменить закупку 14 зонтов.

- Глава края Максим Решетников узнал о закупке из СМИ и поручил проверить обоснование цены закупки, - сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Напомним, днем 5 июня журналисты увидели на сайте госзакупок информацию о том, что правительство собирается приобрести 14 зонтов на сумму 89 тысяч рублей. По техническому заданию, зонты должны быть мужские, черные, с тростью и без чехлов. Позже в пресс-службе правительства пояснили, что зонты нужны для мероприятий.

- Они необходимы при проведении выездных мероприятий, связанных, например, с объездом территорий Пермского края, посещением открытых строительных площадок, встреч делегаций и их сопровождения, - отметили в пресс-службе. - Утвержденная в закупке стоимость контракта может быть снижена участниками в ходе аукциона.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Прикамье депутат ЗС, на которого якобы совершали покушение, задержан по делу о ложном доносе
В Прикамье чиновница обманом получила квартиру и подарила ее дочери
«Бил и унижал». В Прикамье осудят отца, который истязал 10-летнюю дочку
В Перми 6 июня на целый день перекроют Комсомольский проспект
В Прикамье построят установки по производству параформальдегида и формалина
Пермский филиал компании «Ростелеком» возглавил Петр Козловский
Пермячка сломала ногу, спускаясь с трапа самолета
В Прикамье полицейские закрыли подпольный цех по производству алкоголя
В Перми на 3 месяца закроют улицу Крупской
Tele2 и фонд «Навстречу переменам» провели благотворительный утиный заплыв
Прямой эфир губернатора Прикамья собрал почти 5000 онлайн-просмотров
В Пермском крае клещи покусали 1176 детей
ВТБ и Первый ОФД предлагают комплексный продукт для малого и среднего бизнеса
В Перми 19-летний парень отправится за решетку за закладки
Правительство Прикамья закупит зонтики на 89 тысяч рублей
25 тысяч студентов Пермского края смогут получить работу в летние каникулы
36 проектов из Пермского края получат Президентские гранты по итогам первого конкурса 2019 года
В Прикамье спасли кота, застрявшего в дымоходе
«Вот это да!» Подписчики Зои Бербер поразились ее сходством с актрисой Еленой Кориковой