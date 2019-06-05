Губернатор Пермского края потребовал отменить закупку 14 зонтов для правительства

СЕГОДНЯ 18:22 2019-06-05T18:24:10+03:00

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Губернатор Пермского края постановил аппарат отменить закупку 14 зонтов.

- Глава края Максим Решетников узнал о закупке из СМИ и поручил проверить обоснование цены закупки, - сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Напомним, днем 5 июня журналисты увидели на сайте госзакупок информацию о том, что правительство собирается приобрести 14 зонтов на сумму 89 тысяч рублей. По техническому заданию, зонты должны быть мужские, черные, с тростью и без чехлов. Позже в пресс-службе правительства пояснили, что зонты нужны для мероприятий.

- Они необходимы при проведении выездных мероприятий, связанных, например, с объездом территорий Пермского края, посещением открытых строительных площадок, встреч делегаций и их сопровождения, - отметили в пресс-службе. - Утвержденная в закупке стоимость контракта может быть снижена участниками в ходе аукциона.

ИСТОЧНИК KP.RU